L'Inter è chiamata a dare risposte importanti dopo la sconfitta nel derby e il pareggio casalingo con l'Atalanta. La squadra è attesa da una difficile trasferta, storicamente ostica per i nerazzurri, quella di Firenze.
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Mandorlini: “La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference. Ecco cosa deve fare l’Inter”
Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Andrea Mandorlini ha parlato della gara del Franchi
Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Andrea Mandorlini ha parlato della gara del Franchi in programma domani. "La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference e l'Inter deve proseguire il suo percorso ed ha valori superiori anche se Firenze è sempre un campo difficile e la Fiorentina è in crescita".
(firenzeviola.it)
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