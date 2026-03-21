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Mandorlini: “La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference. Ecco cosa deve fare l’Inter”

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Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Andrea Mandorlini ha parlato della gara del Franchi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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L'Inter è chiamata a dare risposte importanti dopo la sconfitta nel derby e il pareggio casalingo con l'Atalanta. La squadra è attesa da una difficile trasferta, storicamente ostica per i nerazzurri, quella di Firenze.

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Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Andrea Mandorlini ha parlato della gara del Franchi in programma domani. "La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference e l'Inter deve proseguire il suo percorso ed ha valori superiori anche se Firenze è sempre un campo difficile e la Fiorentina è in crescita".

(firenzeviola.it)

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