L'Inter è chiamata a dare risposte importanti dopo la sconfitta nel derby e il pareggio casalingo con l'Atalanta. La squadra è attesa da una difficile trasferta, storicamente ostica per i nerazzurri, quella di Firenze.

Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Andrea Mandorlini ha parlato della gara del Franchi in programma domani. "La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference e l'Inter deve proseguire il suo percorso ed ha valori superiori anche se Firenze è sempre un campo difficile e la Fiorentina è in crescita".