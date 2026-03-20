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Garbo: “Convocati Gattuso? Uno è proprio un mistero. La Fiorentina con l’Inter…”

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"La Roma mi sembra con poca benzina e così è a rischio anche l'EL se non cambia registro", dice Garbo sulla Roma
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo, giornalista, ha parlato così delle possibilità che ha la Fiorentina di impensierire l'Inter domenica sera al Franchi:

"Ha vinto alla grande lo scontro diretto contro la Cremonese, ora è tranquilla. Ha giocato una partita saggia in Polonia, credo ci siano tutti gli elementi per dare tranquillità all'ambiente ora. Bravo Vanoli, che ha lavorato bene sulle menti dei giocatori"

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Sui convocati di Gattuso

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"Chiesa è un mistero, poteva convocarlo anche prima allora. Per il resto il calcio italiano esprime questo, non è rimasto nessun fenomeno fuori. Se riusciamo ad andare ai Mondiali sarà tanto, altrimenti se rimarremo fuori ce lo meriteremo"

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Flop Roma in Europa League

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"Ha perso perché non aveva benzina. I cambi l'hanno decisa. Non capisco perché mettere Zaragoza. Mentre il Bologna ha avuto energia dalla panchina. La Roma mi sembra con poca benzina e così è a rischio anche l'EL se non cambia registro"

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