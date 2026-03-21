Il Corriere della Sera fa il punto sul momento della Roma. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, anche Gasperini è in discussione

Gianni Pampinella Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 19:16)

Momento complicato per la Roma. Se in campionato i giallorossi hanno frenato uscendo dai primi 4 posti, in Europa League non va tanto meglio. La goccia che potrebbe far traboccare il vaso è l'eliminazione dagli ottavi per mano dal Bologna. Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro giallorosso dove anche Gasperini adesso è in discussione.

"Mescolare il tecnico Gian Piero Gasperini con il direttore sportivo Ricky Massara e il consulente dei Friedkin Claudio Ranieri sarebbe stata cosa buona e giusta. Ma l’opera non è riuscita. Il risultato è che la Roma di oggi non sarà la Roma di domani. La triade è destinata a sciogliersi: a fine stagione non si ripartirà con la stessa formazione. I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto. E da giovedì sera neppure il tecnico, perché l’amarezza della società per l’eliminazione prematura dall’Europa League è stata tanta".

"Di questo — anche di questo — si è parlato ieri a Trigoria in un vertice tra i tre di cui sopra e il vicepresidente Ryan Friedkin. Non sono volati gli stracci, durante l’incontro. Ma di certo sono stati toccati vari punti, tra la competitività dell’organico attuale — e qui la differenza di vedute tra il tecnico e dirigente è evidente —, la gestione delle forze e anche il rapporto tra staff tecnico e staff medico, argomento (anche questo) che potrebbe portare a fine stagione a diversi cambiamenti. Ma, al netto degli scenari, la società tutta ha chiesto a Gasperini di mostrare nuovamente nelle ultime nove partite di campionato la Roma del pre Juventus".

"Quattordici sconfitte stagionali sono troppe: la partita, da qui alla fine, si gioca sia sulla qualificazione Champions sia sulla responsabilità di questi numeri. Il mercato ha allontanato da tempo Massara e Gasperini, ma è più che teso anche il rapporto tra l’allenatore e Ranieri. È presto per la resa dei conti, non è questa l’ora. Ma la Roma è indietro rispetto ai programmi. E senza qualificazione Champions, il rischio di andare incontro a un altro anno zero è concreto. Servirebbero almeno due cessioni: Koné Ndicka, Svilar e Pisilli, non si esce da questi nomi".

(Corriere della Sera)