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Manna: “Colpo mancato? Su Sucic ho un po’ dormito”. E rimpiange un ex pupillo Inter

Manna: “Colpo mancato? Su Sucic ho un po’ dormito”. E rimpiange un ex pupillo Inter - immagine 1
Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di alcune trattative condotte in passato e nomina il centrocampista dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Presente al ‘Grand Hotel di Rimini dove ieri si è aperto il calciomercato, il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di alcune trattative condotte in passato. Il dirigente nomina Petar Sucic tra i maggiori rimpianti.

Manna: “Colpo mancato? Su Sucic ho un po’ dormito”. E rimpiange un ex pupillo Inter- immagine 2
Getty Images

"Non guardo tanto i dati, mi fido molto delle persone che lavorano con me. Ho avuto la fortuna di entrare in un club importante molto giovane. Fabio Paratici e Federico Cherubini mi hanno insegnato molto, permettendomi di diventare un dirigente importante. Il mio colpo da maestro? McTominay sicuramente è stato un grande acquisto. Su Sucic invece ho un pò dormito. Rimpianto? Per Leoni, prima che andasse al Parma, potevamo fare qualcosa in più". 

(Calcionapoli24)

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