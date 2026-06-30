Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di alcune trattative condotte in passato e nomina il centrocampista dell'Inter

Presente al ‘Grand Hotel di Rimini dove ieri si è aperto il calciomercato, il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di alcune trattative condotte in passato. Il dirigente nomina Petar Sucic tra i maggiori rimpianti.

"Non guardo tanto i dati, mi fido molto delle persone che lavorano con me. Ho avuto la fortuna di entrare in un club importante molto giovane. Fabio Paratici e Federico Cherubini mi hanno insegnato molto, permettendomi di diventare un dirigente importante. Il mio colpo da maestro? McTominay sicuramente è stato un grande acquisto. Su Sucic invece ho un pò dormito. Rimpianto? Per Leoni, prima che andasse al Parma, potevamo fare qualcosa in più".