Presente negli studi di Dazn, Alessandro Matri ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter. "Se ne è rimasta in piedi soltanto una? È presto ma credo di sì. Il potenziale della squadra lo dimostra, gestisce le partite, è una squadra forte, ha trovato alternative, ha una rosa lunga".
Matri: “La differenza tra l’Inter di quest’anno e quella di un anno fa. Ha trovato…”
Presente negli studi di Dazn, l'ex attaccante ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter
"Anche nelle passate stagioni l'ho sempre messa tra le favorite perché ho sempre intravisto un grande potenziale nell'Inter come favorita del nostro campionato. Quest'anno sta gestendo al meglio le forze e sta gestendo al meglio le partite. Nella gara col Pisa va sotto di due gol e riesce a ribaltarla con semplicità".
(Dazn)
