Scambio di opinioni su Youtube tra Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti. I due giornalisti hanno parlato di Milan dopo il KO contro la Lazio che ha fatto scivolare i rossoneri a -8 dall'Inter.
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Pellegatti: “Milan non sopporta la pressione”. Sabatini: “Allegri non lo dirà a nessuno ma…”
Sabatini: "Il Milan, quando ha le partite in cui non ha nulla da perdere, allora rende. Le partite da vincere, invece, non le vince"
Parte Sabatini: "Il Milan, quando ha le partite in cui non ha nulla da perdere, allora rende. Le partite da vincere, invece, non le vince, non sopporta le pressioni". Pellegatti è d'accordo: "Non sopporta le pressioni"
Sabatini, poi, aggiunge: "Allegri non lo dirà né a noi, né agli amici e né ai nemici ma il Milan con o senza Rabiot è un'altra squadra". Pellegatti replica: "Ma neanche quando c'erano Kakà, Sheva, Seedorf. Il Milan ha vinto un campionato senza Rivera, quindi basta Rabiot?"
Interviene ancora Sabatini: "Non voglio dare scuse ad Allegri e infatti coinvolgo anche l'allenatore, manca l'alternativa". Pellegatti chiosa così: "Jashari male e infatti Allegri parla di 4 nuovi Rabiot per l'anno prossimo"
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