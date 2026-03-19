Sabatini: "Il Milan, quando ha le partite in cui non ha nulla da perdere, allora rende. Le partite da vincere, invece, non le vince"

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 16:32)

Scambio di opinioni su Youtube tra Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti. I due giornalisti hanno parlato di Milan dopo il KO contro la Lazio che ha fatto scivolare i rossoneri a -8 dall'Inter.

Parte Sabatini: "Il Milan, quando ha le partite in cui non ha nulla da perdere, allora rende. Le partite da vincere, invece, non le vince, non sopporta le pressioni". Pellegatti è d'accordo: "Non sopporta le pressioni"

Sabatini, poi, aggiunge: "Allegri non lo dirà né a noi, né agli amici e né ai nemici ma il Milan con o senza Rabiot è un'altra squadra". Pellegatti replica: "Ma neanche quando c'erano Kakà, Sheva, Seedorf. Il Milan ha vinto un campionato senza Rivera, quindi basta Rabiot?"

Interviene ancora Sabatini: "Non voglio dare scuse ad Allegri e infatti coinvolgo anche l'allenatore, manca l'alternativa". Pellegatti chiosa così: "Jashari male e infatti Allegri parla di 4 nuovi Rabiot per l'anno prossimo"