In collegamento con gli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha attaccato pesantemente il presidente federale Gabriele Gravina. Colui che potrebbe fare qualcosa per risolvere almeno in parte i problemi del mondo arbitrale rischia di non fare nulla in merito per il noto giornalista. Il motivo?
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fcinter1908 ultimora Pedullà attacca: “Gravina peggiore della storia: non risolverà problema arbitri perché…”
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Pedullà attacca: “Gravina peggiore della storia: non risolverà problema arbitri perché…”
La stoccata del noto giornalista nei confronti del presidente federale chiamato a gestire una questione importantissima
Queste le considerazioni di Pedullà: "Come può mandare via il peggiore designatore della storia? Gli ha portato i voti all'ultima elezione. Va di pari passo col peggiore presidente della storia. Gravina non affronterà né il problema degli arbitri, né quello della Serie C: gli portano voti".
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