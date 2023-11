Marani: “Avanti con le seconde squadre nell’interesse del sistema calcio”

Secondo il presidente della Lega Pro "il campionato Primavera non potrà mai formare quanto un'esperienza che un ragazzo fa in serie C perché in serie C c'è un livello superiore ed un portato di esperienza diversa, e ti trovi a confrontarti con giocatori maturi". La diretta in chiaro della partita fra Catania ed Avellino, ha inoltre osservato Marani, "ha avuto molto successo, abbiamo fatto trecentomila visualizzazioni medie, un risultato molto importante, è l'inizio di un percorso per cui devo dire grazie alla Rai.