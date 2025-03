La Champions è competizione dei dettagli. Mai come in questa stagione, dove il calendario è più affollato che mai, arrivare nel momento clou al massimo della forma, potrebbe rivelarsi determinante per vincere il trofeo. Dicevamo che la Champions è la competizione dei dettagli, avere la migliore difesa è un dettaglio non da poco.

"Nessuna squadra in Europa ha eguagliato i numeri dell'Inter in questa edizione della Champions League. Un gol subito (contro il Bayer Leverkusen) in nove partite. E quel gol è arrivato nei minuti finali. Con Simone Inzaghi in panchina, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata in poco più del 60% delle partite di Champions League. Si tratta del miglior risultato tra tutti gli allenatori con almeno 30 partite in carica nella competizione", sottolinea Marca.