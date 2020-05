Marca – Lautaro Martinez è chiara aspirazione del Barça. Risultato scontato

I giornali spagnoli non danno troppe speranze ai tifosi dell’Inter che vorrebbero Lautaro Martinez a Milano anche nella prossima stagione.

Pure la versione argentina di Marca non fa troppi giri di parole: “Il giocatore è una delle aspirazione più chiare del Barcellona per il prossimo mercato. E se non in caso di sorprese, l’arrivo dell’attaccante si materializzerà senza inutili complicazioni. Lo spogliatoio e l’ambiente blaugrana benedicono il suo arrivo e sono convinti che l’argentino avrà fortuna al Camp Nou. Di lui hanno parlato anche Messi e Setien. Il cerchio si chiuderà e l’attaccante arriverà in Spagna”.

(Fonte: marca.com)