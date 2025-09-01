Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha commentato così la scelta dei nerazzurri di prendere Manuel Akanji e vendere Benjamin Pavard: "Io mi aspettavo ad inizio mercato un difensore veloce che potesse difendere a campo aperto. L'Inter aveva tre necessità: difensore veloce, centrocampista fisico e attaccante veloce che sapesse dribblare. E non è arrivato nessuno: non me l'aspettavo più.
Bergomi: “Akanji, Inter si è spaventata ieri? E’ più completo di Pavard perché…”
O si sono spaventati ieri o non so se era già in piedi questa trattativa. Posso pensare che Akanji può ricoprire due ruoli, Pavard gioca solo a destra: Akanji può giocare anche centrale. Sa costruire, è discretamente veloce e forte di testa: è un po' più completo di Pavard. So che i tifosi erano affezionati a Pavard, ma a quello del primo anno".
