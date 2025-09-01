Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha commentato così la scelta dei nerazzurri di prendere Manuel Akanji e vendere Benjamin Pavard

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha commentato così la scelta dei nerazzurri di prendere Manuel Akanji e vendere Benjamin Pavard: "Io mi aspettavo ad inizio mercato un difensore veloce che potesse difendere a campo aperto. L'Inter aveva tre necessità: difensore veloce, centrocampista fisico e attaccante veloce che sapesse dribblare. E non è arrivato nessuno: non me l'aspettavo più.