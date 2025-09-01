L'analisi di FcInter1908 di quanto accaduto in Inter-Udinese: la squadra di Chivu cade alla seconda di campionato

Marco Astori Redattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 08:02)

Tutti si aspettavano grandi cose dall'Inter di Cristian Chivu dopo lo scintillante 5-0 al Torino che, inevitabilmente, aveva un po' nascosto i problemi di una squadra ancora purtroppo imperfetta. E questi sono usciti fuori nella classica gara contro l'Udinese, sempre squadra ostica e rocciosa. La prima caduta in campionato fa male perché arriva troppo presto, in un modo totalmente inaspettato e in una giornata in cui tutte le tue dirette concorrenti hanno vinto. E prima della sosta, dando quindi spazio a quindici giorni di dubbi, interrogativi e critiche che potevano essere tranquillamente evitate.

Il problema dell'Inter, anche dopo questo mercato, resta sempre lo stesso: non c'è un giocatore in grado di creare la superiorità numerica con fantasia e velocità. E non possono bastare gli strappi a tratti di Thuram o le giocate estemporanee di Lautaro. Manca quel profilo lì, quello che anche la dirigenza stessa aveva indicato come fondamentale per il nuovo ciclo di Cristian Chivu. Invece, nel giorno di chiusura del mercato, questo tipo di giocatore manca ancora e, da quello che traspare, mancherà almeno fino a gennaio. Un errore che si rischia di pagare a caro prezzo, come peraltro l'Udinese ha dimostrato. Anche perché l'unica alternativa che hai per sopperire a questa mancanza è giocare sempre intenso, a martello: a tratti nel secondo tempo è anche riuscito, ma un blackout come quello del primo tempo non sempre è facile da ribaltare. E si è visto. Lookman o chi per lui serviva, piaccia o non piaccia.

C'è un altro tema poi da discutere. La speranza è che davvero la scelta di Chivu di non schierare Pavard dal 1' non sia legata al mercato: è chiaro da settimane che il francese non è blindato, ma un conto è cederlo a metà agosto (per quanto sia discutibile come scelta), un altro nelle ultime ore di mercato. E soprattutto perché la sconfitta con l'Udinese ha dato l'ennesima sentenza: al momento Bisseck non sembra assolutamente in grado di ricoprire il ruolo da titolare in quella posizione: alla prima da titolare con Chivu il tedesco è apparso ancora troppo distratto e in perenne difficoltà quando puntato. Pavard deve essere la prima scelta in quel ruolo, senza se e senza ma: Bisseck ha sprecato l'ennesima occasione per dimostrarsi pronto. Purtroppo.