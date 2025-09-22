"In maniera scientifica Chivu difende molto alto e si espone a dei rischi che sono quasi inevitabili. Acerbi quando è entrato Cheddira ha perso qualche punto di riferimento. Dà sempre sensazione di poter segnare, ma anche di poterlo prendere. E questa cosa la devi correggere. Non so se Martinez sia il portiere del futuro dell'Inter, bravo ma ha bisogno ancora di qualche test. Inter che è stata punita moltissimo nel risultato nelle due sconfitte, episodi girati male. Costante che offre occasioni da gol, anche ad Amsterdam. Concede troppe occasioni".