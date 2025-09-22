Intervenuto durante il programma tv Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter di Chivu dopo la vittoria di ieri sera contro il Sassuolo
Sabatini: “C’è una cosa che Chivu deve correggere. Martinez? Non so se da Inter per il futuro…”
Intervenuto durante il programma tv Pressing, il giornalista ha parlato dell'Inter di Chivu dopo la vittoria di ieri sera contro il Sassuolo
"In maniera scientifica Chivu difende molto alto e si espone a dei rischi che sono quasi inevitabili. Acerbi quando è entrato Cheddira ha perso qualche punto di riferimento. Dà sempre sensazione di poter segnare, ma anche di poterlo prendere. E questa cosa la devi correggere. Non so se Martinez sia il portiere del futuro dell'Inter, bravo ma ha bisogno ancora di qualche test. Inter che è stata punita moltissimo nel risultato nelle due sconfitte, episodi girati male. Costante che offre occasioni da gol, anche ad Amsterdam. Concede troppe occasioni".
