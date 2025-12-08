Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato lo stile di gioco dell'Inter. L'ex portiere sottolinea alcune novità apportate da Chivu: "Il gol del 3-0 firmato da Calhanoglu penso che sia l'esaltazione della riaggressione. Non vedo un'Inter che si sta modellando, secondo me è una squadra che sta cercando di metabolizzare quelli che sono i pochi correttivi che Chivu ha voluto rispetto all'anno scorso".
"Non è che possiamo scandalizzarci se critichiamo Lautaro un momento che non sta bene. è anche vero che ci sta che in una stagione in cui giochi ogni tre giorni c'è un periodo in cui le cose ti riescono meno bene. Secondo me quello che dell'Inter non tradisce è che è una squadra convinta, poi delle volte ha gigioneggiato un po' in alcune circostanze, però la partita l'approcciano in maniera seria. Hanno commesso un paio di volte l'errore di pensare che fosse più semplice di quello che era".
