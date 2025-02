C'era anche Luca Marchegiani tra gli ospiti di Fabio Caressa al Club e anche lui ha analizzato la sconfitta dell'Inter a Torino: «Kolo Muani decisivo? Non ha fatto una partita eccezionale secondo me. Ma ha avuto poche palle giocabili. Stupisce che comunque è lucido e presente, quando può fare una cosa importante la fa, è decisivo nell'azione del gol. Era circondato da quattro giocatori avversari».

«È stata una partita molto intensa. Questa partita vive molto di situazioni. Vieni fuori da un pressing, prendi coraggio, Calhanoglu fa la giocata difficile e Barella vengono fuori e l'Inter viene fuori con tante azioni. Nel secondo tempo male l'Inter, errori individuali, palla che lasci scorre, prende coraggio la Juve, pressa con convinzione e cambia la partita. Cambia la diversa qualità che l'Inter è riuscita ad esprimere. Zielinski doveva essere quello che doveva dare fiato a Mkhitaryan ma lo è stato poco. È quello il passaggio. Taremi doveva dare un po' di respiro in attacco. È mancato un po' di inserimento in cui le cose andavano meglio rispetto ad ora che non è facile inserire dalla panchina», ha aggiunto sull'Inter.