Luca Marchegiani, a Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter a Lecce: «Ha ritrovato efficacia davanti. C'è stato un periodo in cui Lautaro non faceva gol e adesso invece tutti riescono a segnare, c'è altruismo, c'è anche chi non gioca da titolare subito protagonista come Frattesi, la squadra sta bene, è lucida, non dà segni di stanchezza mentale secondo me se fisicamente è allo stesso livello del Napoli non lo so».