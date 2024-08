"Inter preoccupata dagli ultimi infortuni? Sono cose di 2-3 settimane, non credo che sia preoccupata, anzi. Oggi l'Inter ha anche una punta in più, perché c'è Correa che ancora non ha trovato una sistemazione. Oggi ha delle riserve che sono titolari, soprattutto in mezzo al campo. Non credo ci sia necessità di fare niente, se non operazioni futuribili, soprattutto in difesa".