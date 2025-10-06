Il giornalista ha detto la sua sui tanti confronti con Inzaghi e si è soffermato sui meriti del nuovo allenatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 ottobre - 19:00

Marco Bucciantini su Skysport ha parlato dei diversi paragoni che vengono fatti tra la squadra attuale allenata da Cristian Chivu e quella che per quattro anni è stata allenata dall'ex allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, che alla fine della passata stagione - dopo il secondo posto in Serie A a meno uno dal Napoli e la finale di Champions persa contro il PSG - ha preferito lasciare Milano e ha accettato l'offerta milionaria dell'Al-Hilal.

«Mi piace parlare del calcio in pace, non posso avere la camicia di forza del paragone a tutti i costi. Quattro anni di calcio fatto bene, con sei partite di campionato sono imparagonabili. Parliamo di Chivu. L'Inter si sta riassestando, ha finito l'anno con un mese terribile e c'era da ricostruire un po' di senso di appartenenza, è venuto fuori pure dalle parole di alcuni giocatori, e c'era da tenere in campo una squadra di qualità e farla sentire ancora forte».

«Intanto questo lavoro psicologico sta riuscendo, i nuovi acquisti sono significativi, sono giovani e bravi. In tutta pace lascio da parte Inzaghi. L'Inter non ha bisogno di parlare di quello che è stato. Parliamo dell'Inter di Chivu sperando che sia bella come quella degli ultimi quattro anni e nelle ultime settimane lo è stata: bella e forte», ha aggiunto il giornalista nel suo commento a Skysport.

(fonte: SS24)