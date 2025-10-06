FC Inter 1908
Il giornalista ha detto la sua sui tanti confronti con Inzaghi e si è soffermato sui meriti del nuovo allenatore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Marco Bucciantini su Skysport ha parlato dei diversi paragoni che vengono fatti tra la squadra attuale allenata da Cristian Chivu e quella che per quattro anni è stata allenata dall'ex allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, che alla fine della passata stagione - dopo il secondo posto in Serie A a meno uno dal Napoli e la finale di Champions persa contro il PSG - ha preferito lasciare Milano e ha accettato l'offerta milionaria dell'Al-Hilal.

«Mi piace parlare del calcio in pace, non posso avere la camicia di forza del paragone a tutti i costi. Quattro anni di calcio fatto bene, con sei partite di campionato sono imparagonabili. Parliamo di Chivu. L'Inter si sta riassestando, ha finito l'anno con un mese terribile e c'era da ricostruire un po' di senso di appartenenza, è venuto fuori pure dalle parole di alcuni giocatori, e c'era da tenere in campo una squadra di qualità e farla sentire ancora forte».

«Intanto questo lavoro psicologico sta riuscendo, i nuovi acquisti sono significativi, sono giovani e bravi. In tutta pace lascio da parte Inzaghi. L'Inter non ha bisogno di parlare di quello che è stato. Parliamo dell'Inter di Chivu sperando che sia bella come quella degli ultimi quattro anni e nelle ultime settimane lo è stata: bella e forte», ha aggiunto il giornalista nel suo commento a Skysport.

