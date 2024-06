Il mercato entra nel vivo e l'Inter continua a lavorare su diversi fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti fa il punto della situazione in casa nerazzurra.

"L’Inter e il Genoa sono in continuo contatto per trovare l’accordo definitivo per Martinez. Nell’operazione, come contropartita, i rossoblù hanno individuato Oristanio.