Claudio Marchisio, ex calciatore, ai microfoni di Prime, ha commentato così la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo Glimt: "L'Inter ha avuto le occasioni ma il Bodo ha sfruttato molto di più le occasioni sottoporta: la freschezza si è vista nella ripartenza con tanti giocatori che si proponevano. L'Inter invece trovava il filtrante ma mancavano uomini.