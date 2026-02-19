Claudio Marchisio, ex calciatore, ai microfoni di Prime, ha commentato così la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo Glimt: "L'Inter ha avuto le occasioni ma il Bodo ha sfruttato molto di più le occasioni sottoporta: la freschezza si è vista nella ripartenza con tanti giocatori che si proponevano. L'Inter invece trovava il filtrante ma mancavano uomini.
Marchisio: “Inter? Il Bodo ha avuto più freschezza. Cauti con Lautaro perché…”
Il Bodo sulla carta sa di essere inferiore: fa due gol in pochi minuti, magari dopo uno puoi fermarti un attimo. Invece continua a giocare, cosa che forse noi italiani a volte dimentichiamo. Lautaro? Sappiamo quanto il polpaccio sia particolare: bisogna andarci molto cauti perché va visto se è polpaccio o soleo".
