Le parole dell'ex calciatore a proposito delle squadre che lottano per il vertice in Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 18:16)

Intercettato a Pitti Uomo nello stand Ortigni, Dario Marcolin ha parlato a Tuttomercatoweb.com del campionato: "Inter, Napoli e Milan forse si stanno staccando ma c'è un grande equilibrio e mi piace, non ci sono gare scontate".

La Juve comunque può essere da scudetto?

"Quando la Juve è nei paraggi è sempre temibile. Spalletti ha trovato la chiave giusta e ha le carte in regola per battagliare".

Il Milan ha rallentato...

Con le 'piccole' ha dovuto faticare di più. Allegri comunque o trova la via o la costruisce e riesce in ogni caso a trovare il risultato. Come dice lui marzo è il momento in cui guardare la classifica e io tengo la sua linea e aspetto quel mese".

Raspadori all'Atalanta...

"Nel nostro mercato gli attaccanti vanno a peso d'oro. Raspadori era un obiettivo di molti e questo significa che c'è una mancanza di questi giocatori. Può fare la prima a punta, stare dietro, a destra o sinistra. E' forte".

Inter alla ricerca anche di un vice Dumfries?

"Bisogna capire cosa vuol fare Chivu ma l'organico dei nerazzurri è per me il più forte della Serie A".

Parlando del Napoli, McTominay é il miglior centrocampista della Serie A?

"Fortissimo, fa il centrocampista, fa l'esterno largo a sinistra, fa quasi il centravanti, fa l'incontrista, fa gol. Un giocatore così per la nostra serie A va tenuto stretto".