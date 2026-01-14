Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giacomo Ferri, ex calciatore tra le altre del Torino, ha parlato così dell'infortunio di Calhanoglu:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ferri: “Attenzione all’infortunio di Calhanoglu: ecco perché. Ma ho visto che…”
ultimora
Ferri: “Attenzione all’infortunio di Calhanoglu: ecco perché. Ma ho visto che…”
"Da questa cosa negativa però ho visto una cosa positiva", dice Giacomo Ferri in merito all'infortunio di Hakan Calhanoglu
"E' venuto a mancare un giocatore fondamentale, ma ha un problema in un muscolo molto delicato. Automaticamente il rientro per me è difficile da quantificare. Da questa cosa negativa però ho visto una cosa positiva, ho visto Mkhitaryan che potrebbe rientrare bene, in mezzo al suo posto vedo Zielinski"
Sul Torino—
"Sono contento che abbia passato il turno ma è in una situazione delicata in campionato. Tra pochi giorni c'è Torino-Roma e mi auguro che il risultato sia lo stesso, perché è più importante il campionato"
© RIPRODUZIONE RISERVATA