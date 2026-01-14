Ferri: “Attenzione all’infortunio di Calhanoglu: ecco perché. Ma ho visto che…”

"E' venuto a mancare un giocatore fondamentale, ma ha un problema in un muscolo molto delicato. Automaticamente il rientro per me è difficile da quantificare. Da questa cosa negativa però ho visto una cosa positiva, ho visto Mkhitaryan che potrebbe rientrare bene, in mezzo al suo posto vedo Zielinski"

Sul Torino

"Sono contento che abbia passato il turno ma è in una situazione delicata in campionato. Tra pochi giorni c'è Torino-Roma e mi auguro che il risultato sia lo stesso, perché è più importante il campionato"