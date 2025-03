«Thuram ha cambiato modo di giocare, giocava in verticale su Lautaro, l'argentino davanti e lui dietro e adesso il francese è presente nell'area, è un peso specifico, cresciuto nell'autostima e nella posizione. Determinante per l'Inter un po' per la fisicità e perché fa assist, fa partire l'azione e la chiude. È talmente completo e forte che l'Inter si appoggia su di lui per fare la partita. Conte è stato obbligato a fare una certa formazione. Importantissimi i portieri per entrambi gli allenatori: Meret e Sommerhanno fatto parate clamorose, i portieri che diventano valore aggiunto. Il calendario? Bologna diventa un crocevia sia per il Napoli che per l'Inter che ci andrà qualche settimana dopo», ha concluso.