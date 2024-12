Al termine della grande vittoria dell'Inter in casa della Lazio per 6-0 ha parlato l'ex centrocampista esaltando i nerazzurri

"Segnale di strapotere, abbiamo rivisto la vera Inter quella dello scorso anno. Quando questa squadra è concentrata è una delle più forti. Contro il centrocampo dell'Inter se non hai le distanze giuste fai fatica. Inter ha capitalizzato con l'uomo in più in mezzo al campo".