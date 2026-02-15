"Nel secondo tempo ci sono stati due episodi: c'è un contatto tra Carlos Augusto e McKennie, Carlos Augusto corre un bel rischio ma il contatto è leggero, niente di che. Un contatto di gioco, ha lasciato correre l'arbitro e le proteste sono state educate giustamente, sono episodi troppo leggeri perché possano portare ad un calcio di rigore. Ha rischiato tanto Cambiaso non per il tocco di braccio ma per la trattenuta per la maglia a Luis Henrique, non eccessiva, La Penna l'ha ritenuta nei limiti ma il tocco di braccio non è punibile, è un pallone inaspettato.