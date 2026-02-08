Il commento dell'esperto arbitrale di DAZN rispetto agli episodi di Sassuolo-Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 21:10)

Luca Marelli, dopo Sassuolo-Inter, su DAZN ha passato in rassegna alcuni episodi della gara arbitrata da Chiffi.

«Non è successo granché - ha spiegato l'esperto arbitrale - ma ci sono episodi che vanno mostrati per chiarezza totale per quanto riguarda le procedure».

«Il primo episodio è la rete dello 0-1. Nasce da un calcio d'angolo che nasce da un'azione con lancio in profondità per Thuram. Ci è stata mostrata, dopo la rete, la posizione in partenza sul lancio di Thuram, ma qui non c'è il SAOT, non è episodio da VAR. Il calcio d'angolo è precedente alla rete. Resta il dubbio che ci sia fuorigioco, ma la prospettiva non è la migliore. Possiamo dire che la sensazione è che Thuram potesse essere più avanti ma non abbiamo la certezza. Non è un episodio da protocollo. Nel caso in cui venisse adottata dalla prossima stagione la possibilità di rivedere anche le azioni da cui nasce il calcio d'angolo guardando l'ultimo tocco episodi di questo genere, dal Mondiale, potrebbe essere oggetto di VAR. Il 28 di febbraio c'è l'appuntamento con l'Ifab», ha spiegato.

«Sul gol annullato al Sassuolo? Fuorigioco di pochi cm. Capita un po' a tutti, ritengo abbastanza strano che si polemizzi su un problema risolto. È un problema risolto definitvamente con il SAOT - Semi-Automated Offside Technology. Sono sollevato che l'IFAB non abbia citato eventuali variazioni del fuorigioco e ne sono contento perché da sei stagioni il problema del fuorigioco è un problema risolto dal fuorigioco semiautomatico», ha spiegato ancora Marelli.

«Non possiamo sapere cosa Matic ha detto all'arbitro. C'è un giallo e poi un rosso: era diffidato, prenderà una giornata per l'ammonizione e un'altra per l'espulsione diretta. Anche se non sappiamo il motivo. Vedremo martedì», ha concluso infine sull'episodio che ha portato all'espulsione del calciatore del Sassuolo che ha chiuso la gara in 10.

(Fonte: DAZN)