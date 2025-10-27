"Il rigore di Napoli-Inter non è cercato da Di Lorenzo, è stato creato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non modifica minimamente la direzione, non c'è alcun movimento verso Di Lorenzo. E' Di Lorenzo che crea il contatto e ripeto che non è un rigore cercato, è creato. Ed è un rigore assegnato dall'assistente Bindoni, questo lo sappiamo. L'azione riparte e quando Mariani fischia si gira proprio verso Bindoni. L'assistente si trova almeno a 20-22 metri di distanza, diventa problematico se interviene lui quando c'è l'arbitro a meno di 10 metri. E comunque, nel caso c'è il Var. E' certamente un rigore che non andava assegnato".