FC Inter 1908
Marelli: "Rigore neanche cercato ma creato da Di Lorenzo. Lo assegna Bindoni ed è certamente…"

L'analisi dell'ex arbitro sull'episodio che causa il calcio di rigore poi trasformato da De Bruyne in Napoli-Inter
Alessandro De Felice
Ospite in collegamento con la trasmissione 'Fuoriclasse' di DAZN, Luca Marelli è tornato sull'episodio Mkhitaryan-Di Lorenzo nel corso della sfida tra Napoli e Inter, valida per l'ottavo turno di Serie A.

Di seguito le sue dichiarazion:

"Il rigore di Napoli-Inter non è cercato da Di Lorenzo, è stato creato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non modifica minimamente la direzione, non c'è alcun movimento verso Di Lorenzo. E' Di Lorenzo che crea il contatto e ripeto che non è un rigore cercato, è creato. Ed è un rigore assegnato dall'assistente Bindoni, questo lo sappiamo. L'azione riparte e quando Mariani fischia si gira proprio verso Bindoni. L'assistente si trova almeno a 20-22 metri di distanza, diventa problematico se interviene lui quando c'è l'arbitro a meno di 10 metri. E comunque, nel caso c'è il Var. E' certamente un rigore che non andava assegnato".

