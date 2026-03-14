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Stramaccioni: “Inter, Dumfries ha una cosa che nessun quinto ha. Barella? Faccio fatica a…”

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Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, Andrea Stramaccioni ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. "Che reazione mi aspetto? Credo che sia importante dalle parole di Chivu soffermarsi sull'importanza dei recupero di due giocatori chiave: Thuram e Dumfries. Questo fa capire che questo è anche un momento dove serve un giocatore dal punto di vista della leadership e della personalità".

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"Solo un risultato? L'Inter ha bisogno di tornare a fare quello che sa fare. In campionato stava dominando e deve pensare di avere in mente solo la vittoria altrimenti si potrebbe esporre in una situazione in cui il Milan domani potrebbe ulteriormente avvicinarsi. Mi affascina molto la battaglia a centrocampo. Barella? Onestamente faccio fatica a un'Inter senza Barella. Vero che non riesce a giocare come sa, ma è sempre il miglior assist man della squadra, è un giocatore importante nello spogliatoio come leadership".

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"Giusto analizzare che non sta rendendo come lo conosciamo, ma è sempre un giocatore chiave dell'Inter. Dumfries? È arrivato a un livello di maturazione da quinto che ha pochi eguali in Europa. Ha una cosa che non ha nessuno da quinto, il gioco aereo. Thuram? Non è un tema di numeri ma di prestazioni. A volte è apparso scarico e svuotato, ma resta un giocatore chiave. Ora il suo peso vale doppio perché manca Lautaro. Pio e Bonny? Non ci sto al giochino di dire che non hanno fatto bene. Vero che non hanno fatto bene, ma la responsabilità va condivisa con tutta la squadra".

(Dazn)

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