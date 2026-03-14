A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta , Andrea Stramaccioni ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. "Che reazione mi aspetto? Credo che sia importante dalle parole di Chivu soffermarsi sull'importanza dei recupero di due giocatori chiave: Thuram e Dumfries. Questo fa capire che questo è anche un momento dove serve un giocatore dal punto di vista della leadership e della personalità".

"Solo un risultato? L'Inter ha bisogno di tornare a fare quello che sa fare. In campionato stava dominando e deve pensare di avere in mente solo la vittoria altrimenti si potrebbe esporre in una situazione in cui il Milan domani potrebbe ulteriormente avvicinarsi. Mi affascina molto la battaglia a centrocampo. Barella? Onestamente faccio fatica a un'Inter senza Barella. Vero che non riesce a giocare come sa, ma è sempre il miglior assist man della squadra, è un giocatore importante nello spogliatoio come leadership".

"Giusto analizzare che non sta rendendo come lo conosciamo, ma è sempre un giocatore chiave dell'Inter. Dumfries? È arrivato a un livello di maturazione da quinto che ha pochi eguali in Europa. Ha una cosa che non ha nessuno da quinto, il gioco aereo. Thuram? Non è un tema di numeri ma di prestazioni. A volte è apparso scarico e svuotato, ma resta un giocatore chiave. Ora il suo peso vale doppio perché manca Lautaro. Pio e Bonny? Non ci sto al giochino di dire che non hanno fatto bene. Vero che non hanno fatto bene, ma la responsabilità va condivisa con tutta la squadra".