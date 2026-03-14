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Capuano: “Inter, mancata vittoria dipende da scelte di Manganiello. Su Frattesi rigore netto”

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I nerazzurri di Chivu vedono sfumare i 3 punti contro l'Atalanta: fanno discutere due episodi nel finale di gara
Fabio Alampi Redattore 

Si chiude con un pareggio per 1-1 e polemiche arbitrali la sfida tra Inter-Atalanta. Nello specifico, fanno discutere le decisioni prese dall'arbitro Manganiello, che prima concede un gol ai bergamaschi dopo una spinta di Sulemana su Dumfries, e poi non concede un calcio di rigore a Frattesi dopo un contatto con Scalvini.

Capuano: “Inter, mancata vittoria dipende da scelte di Manganiello. Su Frattesi rigore netto”- immagine 2

Giovanni Capuano commenta così su X: "L'Inter è in difficoltà, ma la mancata vittoria contro l'Atalanta dipende più dalle scelte di Manganiello che da quanto visto in campo. Sul gol del pareggio, non punire la spinta (leggera) ai danni di Dumfries è una valutazione molto molto al limite. Il rigore su Frattesi era netto".

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