I nerazzurri di Chivu vedono sfumare i 3 punti contro l'Atalanta: fanno discutere due episodi nel finale di gara

Si chiude con un pareggio per 1-1 e polemiche arbitrali la sfida tra Inter-Atalanta. Nello specifico, fanno discutere le decisioni prese dall'arbitro Manganiello, che prima concede un gol ai bergamaschi dopo una spinta di Sulemana su Dumfries, e poi non concede un calcio di rigore a Frattesi dopo un contatto con Scalvini.