Ma calcia bene: quando l'Inter ha giocato partite senza Calhanoglu e Dimarco, la battuta era diversa: la cosa importante è che rispetto all'anno scorso da sinistra calcia in modo diverso. Anche col Sassuolo sono stati bravi: di solito ti anticipano sul primo palo, stavolta sul secondo. Vero che Muric sbaglia, ma la traiettoria è veloce e vai ad individuare una marcatura dove hai una supremazia come Bisseck.