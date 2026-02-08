Beppe Bergomi, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo: "Gol su angolo? Il merito è sempre di chi fa il cross: l'Inter sembra una squadra fisica ma i centrocampisti non vanno a saltare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Vi dico perché l’Inter segna tanto sui corner! Juve? Certo che…”
ultimora
Bergomi: “Vi dico perché l’Inter segna tanto sui corner! Juve? Certo che…”
Beppe Bergomi, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo
Ma calcia bene: quando l'Inter ha giocato partite senza Calhanoglu e Dimarco, la battuta era diversa: la cosa importante è che rispetto all'anno scorso da sinistra calcia in modo diverso. Anche col Sassuolo sono stati bravi: di solito ti anticipano sul primo palo, stavolta sul secondo. Vero che Muric sbaglia, ma la traiettoria è veloce e vai ad individuare una marcatura dove hai una supremazia come Bisseck.
La sfida con la Juve? Non ti studia, ti attacca subito: lo farà anche con l'Inter, certo. E se vuoi metterla in difficoltà, devi attaccarla: si prenderà dei rischi perché l'Inter se la attacchi ti viene fuori e ti può far male. Ma gli esterni che ti puntano sono una risorsa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA