Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha commentato così il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli a San Siro: "Il contatto è tra Mkhitaryan e Rrahmani: se il giocatore del Napoli avesse toccato il pallone, avremmo derubricato come normale contrasto di gioco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marelli: “Rigore Inter? Mkhitaryan anticipa nettamente: e manca il giallo a Rrahmani”
ultimora
Marelli: “Rigore Inter? Mkhitaryan anticipa nettamente: e manca il giallo a Rrahmani”
Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha commentato così il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli a San Siro
Invece Mkhitaryan anticipa nettamente e lui è in ritardo: è il classico esempio di step on foot, è molto evidente il contatto irregolare. Doveri assegna il rigore ma manca il giallo per imprudenza".
© RIPRODUZIONE RISERVATA