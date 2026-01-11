FC Inter 1908
Marelli: “Rigore Inter? Mkhitaryan anticipa nettamente: e manca il giallo a Rrahmani”

Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha commentato così il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli a San Siro
Marco Astori
Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha commentato così il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli a San Siro: "Il contatto è tra Mkhitaryan e Rrahmani: se il giocatore del Napoli avesse toccato il pallone, avremmo derubricato come normale contrasto di gioco.

MILAN, ITALY - JANUARY 11: Henrikh Mkhitaryan of FC Internazionale in action during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Giuseppe Meazza Stadium on January 11, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Invece Mkhitaryan anticipa nettamente e lui è in ritardo: è il classico esempio di step on foot, è molto evidente il contatto irregolare. Doveri assegna il rigore ma manca il giallo per imprudenza".

