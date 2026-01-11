Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così di Inter-Napoli:
Bergomi: “L’Inter è questa, pregi e difetti: per me è un buon punto perché…”
Finisce 2-2 a San Siro il big match tra Inter e Napoli: ecco le parole di Bergomi ai microfoni di Sky Sport
"Abbiamo visto una bella partita, nessuno meritava di perdere. Il migliore dell'Inter? Direi Dimarco, è già a quota 4 gol in campionato. Non era decisiva ma l'Inter avrebbe preso un bel vantaggio.
Adesso arriva la Champions, ci sono partite importanti per rimanere tra le prime 8, poi c'è il recupero. L'Inter è questa, pregi e difetti. E' bella, gioca bene, poi nei gol presi ci sono delle disattenzioni. Alla fine, per come è andata, per l'Inter è un buon punto, io la vedo così"
"I due attaccanti dell'Inter non hanno quasi mai vinto i duelli con i difensori del Napoli. L'Inter ha fatto dei tiri da fuori ma i numeri del Napoli in difesa sono come quelli dei top in Europa"
