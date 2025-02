Marelli: “Butez-Gatti? Rigore netto, simile a Sommer-Nzola. E in quel caso…”

La Juventus ha battuto il Como grazie ad un calcio di rigore arrivato nel finale per fallo del portiere del Como Butez su Gatti.

La Juventus ha battuto il Como grazie ad un calcio di rigore arrivato nel finale per fallo del portiere del Como Butez su Gatti. Un episodio che, a Luca Marelli, ricorda quello che riguardò Sommer e Nzola l'anno scorso.

"Rigore evidente. Un episodio che ci ricorda quello avvenuto l'anno scorso in Fiorentina-Inter, il contrasto tra Sommer e Nzola, in quel caso ci fu anche un leggero tocco del pallone ma in ogni caso questa sera Gatti ha anticipato nettamente"