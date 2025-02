Luca Marelli, a Dazn, è tornato sull'episodio da rigore che ha caratterizzato Milan-Inter, il fallo da rigore di Pavlovic su Thuram che non è stato fischiato dall'arbitro Chiffi.«È un episodio molto difficile da vedere in campo e si vede dalla sequenza delle immagini. Era difficilissimo da vederlo perché Pavlovic e Theo Hernandez oscurano la vista del direttore di gara anche se è in controllo dell'azione», ha spiegato l'esperto arbitrale di DAZN.