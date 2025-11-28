Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter affrontando ancora una volta la questione anagrafica della formazione nerazzurra: "Che l'Inter debba fare un ricambio generazionale lo abbiamo detto dall'inizio della stagione, abbiamo fatto i nomi di Mkhitaryan, di Acerbi, forse rientra in questa categoria Calhanoglu, Lautaro no, resta sempre il simbolo di questa squadra.