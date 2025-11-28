Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter affrontando ancora una volta la questione anagrafica della formazione nerazzurra: "Che l'Inter debba fare un ricambio generazionale lo abbiamo detto dall'inizio della stagione, abbiamo fatto i nomi di Mkhitaryan, di Acerbi, forse rientra in questa categoria Calhanoglu, Lautaro no, resta sempre il simbolo di questa squadra.
Marianella: “Inter, diciamo una cosa da mesi ormai. Chiaro che Marotta e Ausilio debbano…”
Negli studi di Sky Sport si torna a parlare ancora una volta della questione anagrafica della formazione nerazzurra
Che Marotta e Ausilio abbiano un capitolino da aprire, che bisogna ringiovanire questa squadra, credo che sia abbastanza ovvio".
