FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marianella: “Inter, diciamo una cosa da mesi ormai. Chiaro che Marotta e Ausilio debbano…”

ultimora

Marianella: “Inter, diciamo una cosa da mesi ormai. Chiaro che Marotta e Ausilio debbano…”

Marianella: “Inter, diciamo una cosa da mesi ormai. Chiaro che Marotta e Ausilio debbano…” - immagine 1
Negli studi di Sky Sport si torna a parlare ancora una volta della questione anagrafica della formazione nerazzurra
Fabio Alampi Redattore 

Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter affrontando ancora una volta la questione anagrafica della formazione nerazzurra: "Che l'Inter debba fare un ricambio generazionale lo abbiamo detto dall'inizio della stagione, abbiamo fatto i nomi di Mkhitaryan, di Acerbi, forse rientra in questa categoria Calhanoglu, Lautaro no, resta sempre il simbolo di questa squadra.

Marianella: “Inter, diciamo una cosa da mesi ormai. Chiaro che Marotta e Ausilio debbano…”- immagine 2
Getty Images

Che Marotta e Ausilio abbiano un capitolino da aprire, che bisogna ringiovanire questa squadra, credo che sia abbastanza ovvio".

Leggi anche
Montolivo: “Milan-Atletico non come Udinese-Juve. Inter non preoccupa, anzi io...
Dumfries, l’insostituibile: due assenze, due ko. Inter, le alternative non convincono

© RIPRODUZIONE RISERVATA