L'ex centrocampista Riccardo Montolivo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter dopo la doppia sconfitta contro il Milan nel derby e contro l'Atletico Madrid in Champions League: "L'Inter ha perso, ma le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid non mi preoccupano onestamente. Mi preoccupavano di più quelle con Udinese e Juventus per come erano maturate, per gli errori che ricordavano quelli della scorsa stagione. Queste due partite sono state fatte bene ma sono andate male per episodi, non mi preoccuperei se fossi un tifoso dell'Inter".