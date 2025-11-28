FC Inter 1908
L'ex centrocampista ha analizzato le ultime sconfitte rimediate dai nerazzurri di Chivu senza fare troppi drammi
Fabio Alampi Redattore 

L'ex centrocampista Riccardo Montolivo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter dopo la doppia sconfitta contro il Milan nel derby e contro l'Atletico Madrid in Champions League: "L'Inter ha perso, ma le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid non mi preoccupano onestamente. Mi preoccupavano di più quelle con Udinese e Juventus per come erano maturate, per gli errori che ricordavano quelli della scorsa stagione. Queste due partite sono state fatte bene ma sono andate male per episodi, non mi preoccuperei se fossi un tifoso dell'Inter".

"Lautaro nervoso dopo il cambio? Sono dinamiche che ci stanno, non vedo una problematica. Vedo invece in panchina un allenatore che ha le idee chiare, che ha in mano lo spogliatoio e che non guarda in faccia a nessuno, che decide per il bene della squadra. Può essere un punto di partenza per un'Inter più giovane, da cambiare".

