Se c'è un giocatore dell'Inter veramente insostituibile, quello è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è un punto fermo della formazione di Cristian Chivu, e anche in questa stagione il suo peso all'interno della squadra si sta facendo sentire: 15 presenze e 3 gol tra campionato e Champions League. L'importanza del numero 2 nerazzurro, tuttavia, si sente ancora di più quando non c'è: infortunato e indisponibile contro Atletico Madrid e Milan, sono arrivate due sconfitte. Non una casualità.
ultimora
Dumfries, l’insostituibile: due assenze, due ko. Inter, le alternative non convincono
In queste ultime due gare Chivu ha schierato Carlos Augusto sulla fascia destra, ma l'esperimento non ha dato i frutti sperati. Il brasiliano, mancino puro, non riesce a garantire il rendimento che offre abitualmente sull'altra corsia, e in questo modo l'inter perde uno sbocco importante. Una mossa resa necessaria sia dall'indisponibilità di Darmian che, nonostante gli anni che passano, sarebbe stato l'alternativa naturale a Dumfries, sia dalla bocciatura di Luis Henrique, che ancora non è riuscito a dare segnali positivi.
A questo punto il rientro dell'olandese quanto mai fondamentale: contro il Pisa dovrebbe toccare all'ex Marsiglia, chiamato a scrollarsi di dosso l'etichetta di "oggetto misterioso" che gli è già stata affibbiata. Dopo di che si proverà a reintegrare Dumfries: la speranza è che possa tornare arruolabile tra pochi giorni, in tempo per la sfida contro il Como.
© RIPRODUZIONE RISERVATA