Se c'è un giocatore dell'Inter veramente insostituibile, quello è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è un punto fermo della formazione di Cristian Chivu, e anche in questa stagione il suo peso all'interno della squadra si sta facendo sentire: 15 presenze e 3 gol tra campionato e Champions League. L'importanza del numero 2 nerazzurro, tuttavia, si sente ancora di più quando non c'è: infortunato e indisponibile contro Atletico Madrid e Milan, sono arrivate due sconfitte. Non una casualità.