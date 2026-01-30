Roberto De Zerbi non lascerà il Marsiglia. Nonostante le voci di un possibile addio, il tecnico in conferenza stampa ha confermato la sua volontà di rimanere nel club francese: "Penso di avere la forza per stare qui altri 5/6 anni. Abbiamo fatto il punto con Longoria e Benatia. Non c’è stato da confermare se resto o meno: ci siamo detti le cose su come ripartire. Ieri (giovedì, ndr) non ho diretto l’allenamento perché non stavo bene e stavo studiando il Paris".