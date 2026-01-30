FC Inter 1908
Marsiglia, De Zerbi: “Ho forza di rimanere qui altri 5/6 anni. Mi hanno insegnato…”

Il tecnico in conferenza stampa ha ribadito la sua volontà di rimanere a Marsiglia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Roberto De Zerbi non lascerà il Marsiglia. Nonostante le voci di un possibile addio, il tecnico in conferenza stampa ha confermato la sua volontà di rimanere nel club francese: "Penso di avere la forza per stare qui altri 5/6 anni. Abbiamo fatto il punto con Longoria e Benatia. Non c’è stato da confermare se resto o meno: ci siamo detti le cose su come ripartire. Ieri (giovedì, ndr) non ho diretto l’allenamento perché non stavo bene e stavo studiando il Paris".

Se una squadra ha così tanti alti e bassi, a me hanno insegnato a prendermi le responsabilità e metterci la faccia. Marsiglia è il posto ideale per me, l’ho certata e voluta fortemente. Ora cerco di tenermela stretta“.

 

