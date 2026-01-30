Roberto De Zerbi non lascerà il Marsiglia. Nonostante le voci di un possibile addio, il tecnico in conferenza stampa ha confermato la sua volontà di rimanere nel club francese: "Penso di avere la forza per stare qui altri 5/6 anni. Abbiamo fatto il punto con Longoria e Benatia. Non c’è stato da confermare se resto o meno: ci siamo detti le cose su come ripartire. Ieri (giovedì, ndr) non ho diretto l’allenamento perché non stavo bene e stavo studiando il Paris".
Marsiglia, De Zerbi: “Ho forza di rimanere qui altri 5/6 anni. Mi hanno insegnato…”
Il tecnico in conferenza stampa ha ribadito la sua volontà di rimanere a Marsiglia
“Se una squadra ha così tanti alti e bassi, a me hanno insegnato a prendermi le responsabilità e metterci la faccia. Marsiglia è il posto ideale per me, l’ho certata e voluta fortemente. Ora cerco di tenermela stretta“.
