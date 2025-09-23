Marianella sul mercato Inter: “Forse una scelta fatta dalla società è stata frettolosa”

"All'Inter si è chiesto troppo, si è sottolineato sempre i trofei che non ha vinto e non quelli che ha vinto", dice Marianella

Matteo Pifferi Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 23:34)

Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così dell'Inter e di Chivu:

"Dobbiamo dare tempo a tutti, siamo alla quarta giornata: calma, calma. Sento in tante piazze, disastro, bisogna cambiare, quello non va bene. Chivu ha avuto il vantaggio di iniziare il suo lavoro sul finire di una stagione extra-large con il Mondiale per Club, è stato un vantaggio per lui e per i giocatori che hanno iniziato a conoscerlo.

Questa squadra è molto forte, ha solo un problema in prospettiva: deve fare un ricambio generazionale, per molti giocatori il fine ciclo non è lontano, nelle prossime due finestre di mercato deve iniziare a pensare a soluzioni in prospettiva. Ma questa squadra è stata costruita benissimo, la società ha scelto i giocatori vincenti che si sono dimostrati vincenti all'Inter. E' un errore avere in mente solo la finale di Champions persa 5-0, l'Inter ha fatto due finali di Champions, ha vinto titoli, si è chiesto troppo all'Inter, si è sottolineato sempre i trofei che non ha vinto e non quelli che ha vinto.

L'Inter è fortissima, in prospettiva dovrà pensare di sostituire qualcuno soprattutto in difesa. L'esplosione di Pio Esposito forse ha generato nella società il dubbio di aver speso tutti quei soldi per Bonny e forse era meglio investirli per un difensore. Forse neanche loro si aspettavano un'esplosione così immediata, che fosse già da Inter così. Thuram e Lautaro sono i titolari indiscutibili ma Pio è la prima alternativa: aver investito così tanti soldi per Bonny è stata una scelta forse frettolosa"