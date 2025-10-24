Marianella: “Napoli, che ripassata dal PSV: cicatrice per un po’ resterà. E con l’Inter…”

FC Inter 1908
"Il PSV è meno forte del Napoli, se ti dà una ripassata del genere è un grande monito per Conte", dice Marianella
Matteo Pifferi Redattore 

Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Napoli-Inter:

"Conte non è abituato a prendere una scoppola come quella in Olanda ma ha la capacità di saperla usare a suo vantaggio nello spogliatoio ma è una cicatrice che per un po' ti resta.

Il PSV è meno forte del Napoli, se ti dà una ripassata del genere è un grande monito.

E arriva prima di Napoli-Inter, la partita dell'anno, erano le due grandi favorite. Uno ad inizio anno sceglieva il Napoli, un altro l'Inter, non c'era una terza. Come sempre, dopo una sconfitta del genere, una partita del genere diventa una grande opportunità"

