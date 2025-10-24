Marianella: “Napoli, che ripassata dal PSV: cicatrice per un po’ resterà. E con l’Inter…”

"Il PSV è meno forte del Napoli, se ti dà una ripassata del genere è un grande monito per Conte", dice Marianella

Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Napoli-Inter:

"Conte non è abituato a prendere una scoppola come quella in Olanda ma ha la capacità di saperla usare a suo vantaggio nello spogliatoio ma è una cicatrice che per un po' ti resta.