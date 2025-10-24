Orlando: “Juve squadra da ottavo posto. Napoli? Mi dispiace notare che Conte sta…”

FC Inter 1908
"Non si può parlare solo di Champions, il Milan ha tutto per vincere il campionato", aggiunge poi Orlando sul Milan
Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di Napoli-Inter, big-match dell'ottava giornata di Serie A:

"Mi dispiace notare che Conte dimostra che i due impegni lo disturbano. Sono diversi anni che questo accade, credo che sia un difetto ormai. Fa fatica a gestire campionato e coppa. E' vero che ora ha delle scusanti, come gli infortuni, ma sei gol dal PSV non li prendi...".

Sul Milan

"Gimenez sta diventando fondamentale, lo vedo più tonico, partecipa di più. I risultati chiaramente aiutano. Sta diventando decisivo. Non si può parlare solo di Champions, il Milan ha tutto per vincere il campionato. Ha una squadra solida, ha comprato ottimi giocatori, la difesa beneficia della qualità che c'è ora".

Sulla Juve

"Non è colpa solo di Tudor. La Juve ha una società che da 4-5 anni cambia in continuazione dirigenti, giocatori mediocri per essere la Juve, a parte 4-5 elementi. Che squadra è la Juve? Se è questa, rischia di arrivare settima-ottava, ne sono convinto. E' una squadra diventata normale, non è la Juve. Prima trovano dirigenti bravi, che portano anche giocatori bravi, prima tornerà protagonista. Altrimenti il periodo buio continuerà perché non è facile uscirne. Serve che lavorino bene, a partire dalla società".

