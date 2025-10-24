Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter e oggi vice presidente nerazzurro, è stato ospite dell'Inter Club Sorrento alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole: "È sempre una grandissima emozione essere qui, vedere tante persone che amano l'Inter come la amo io.

Voi per me siete una grande famiglia, lo dico perchè ormai sono in Italia da 30 anni, mi avete adottato come un figlio e questo io non lo dimentico. Vi ringrazio di cuore per tutti questi anni, per tutto questo amore, per tutto questo affetto. Voi siete la parte più importante dell'Inter, e per questo vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate: so tutti gli sforzi che fate per seguire la squadra, ed essere qui e vedere tutto questo entusiasmo mi riempie di orgoglio.