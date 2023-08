Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Pierpaolo Marino, ex dt dell'Udinese, ha parlato così di Lazar Samardzic: "Samardzic per l’Udinese sarebbe stato fondamentale in questa stagione, perché ha raggiunto la maturità per compiere il salto. All’Inter se gli daranno fiducia sarà una grande rivelazione. Ha qualità tecniche adatte a un palcoscenico come San Siro".