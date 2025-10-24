" Per l’Inter, specie nel breve periodo, non cambierà nulla. Al momento dell’escussione del prestito da Zhang, il fondo californiano era infatti già controllato da Brookfield, che non è attivo nel mondo del calcio ma è uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale. Sul medio-lungo termine, come per tutti i fondi, l’obiettivo della proprietà resterà invece quello di valorizzare l’investimento. Il primo passo in tal senso resta chiudere la partita per la costruzione del nuovo stadio, prossima a uno snodo cruciale: è ormai imminente il rogito per l’acquisto del Meazza e delle aree limitrofe, insieme al Milan".

"Anche sotto questo profilo la novità che interessa il fondo proprietario dell’Inter non avrà alcun impatto ed è per questo che sembrano destinate a rivelarsi buchi nell’acqua iniziative come quella dell’avvocato Gaetano Braghò, che ha scritto al notaio incaricato dell’atto di compravendita e al Comune di Milano sollevando dubbi al riguardo. Destino analogo, a meno di clamorose sorprese, avrà anche l’istanza presentata dallo stesso legale alla Soprintendenza affinché si esprima in merito all’interesse storico-culturale dell’intera struttura del Meazza e non solo del secondo anello: è pressoché impossibile che l’ente - che peraltro sul tema si è già espresso - si attivi prima del rogito", aggiunge il quotidiano.