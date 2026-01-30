Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato il cammino delle italiane in Champions League

Gianni Pampinella Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 05:02)

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato il cammino delle italiane in Champions League. "È un peccato aver perso il Napoli, quello maestoso del primo tempo, quello della rimonta voluta con tutte le sue forze e tutta la sua rabbia, quello del gol-gioiello del ragazzino di Frattaminore, Antonio Vergara. I campioni d’Italia che stavano dominando i campioni del mondo. Era una bella storia. Ma quando i londinesi hanno cominciato a rovesciare in campo i campioni che custodivano in panchina, Conte non ha potuto fare altrettanto".

"Possiamo consolarci solo in parte con l’Inter che finalmente ha battuto una delle grandi, il Borussia Dortmund, dopo le tre sconfitte di fila con Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Ma neanche il 2-0 sotto il muro giallo del Westfalenstadion gli ha permesso di entrare nel gruppo delle prime otto. La Juve ha chiuso con uno 0-0 senza sussulti a Monaco e l’Atalanta ha finito peggio con sconfitta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Tutt’e tre agli spareggi, anche se come teste di serie. Ai nerazzurri potrebbe capitare nei play-off il Benfica di Mourinho, nelle due panchine ci sarebbero un titolare e l’allenatore del triplete interista. La Juve è attesa dal Bruges o dal Galatasaray, l’Atalanta dal Borussia Dortmund o dall’Olympiakos".

"Non possiamo essere molto contenti, anche perché certe riflessioni non sono proprio entusiasmanti. Il raffronto con l’edizione scorsa è abbastanza amaro. Se escludiamo la quinta italiana di un anno fa, il Bologna già eliminato alla vigilia dell’ultima giornata, abbiamo fatto 12 punti in meno, abbiamo segnato 6 gol in meno e subìto 17 gol in più. Sono numeri che danno fastidio. Basta ricordare che nell’edizione 24-25 l’Inter aveva chiuso questa prima fase come migliore difesa con un solo gol incassato. Siamo lontani da tutte le altre grandi europee, lo sappiamo da tempo ma ogni volta arriva una desolante conferma con la sensazione di aver fatto un altro passo indietro. Lontani da tutte, ma specialmente dall’Inghilterra, assoluta protagonista di questa Champions".

(Corriere dello Sport)