"Infortunio di Anguissa è pesantissimo. Dopo la conferenza stampa di Conte mi sono chiesto perché? Ugolini ha raccontato quello che era successo e ho capito i motivi. C'è una distanza ampia tra Conte e i giocatori. Gli hanno chiesto di cambiare qualcosa, lui ha provato ad andare incontro, però poi giochi così e lui allora te le fa pagare. Credo che ci sia distanza ampia, non so se recuperabile. Due vie: reagisco forte e ti faccio vedere cosa riesco a gare, dall'altra parte ti volto le spalle, finita. Non vedo altre strade. Senza De Bruyne inizio azione più complicato, soluzione Milinkovic è stata abusata. Se Conte dovesse vedere aumentare il numero di infortunati, non arrivano i risultati, se capisse che non lo seguono più direbbe che la squadra non è allenabile, potrebbe anche lasciare".