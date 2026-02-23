In studio a Fuoriclasse su DAZN, il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu:
“Dipende più dall’Inter la corsa scudetto che dal Milan, l’Inter dal post derby le ha vinte tutte tranne una, un andamento davvero perfetto. Ieri partita complessa a Lecce, due palle inattive. Dal derby, l’Inter 13 vittorie e 1 pareggio, è incredibile.
L’Inter deve stare attenta alle ripartenze del Bodo, sono molto forti in contropiede. L’Inter è nettamente più forte del Bodo, ma proprio nettamente".
