In studio a Fuoriclasse su DAZN, il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu

In studio a Fuoriclasse su DAZN, il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu:

“Dipende più dall’Inter la corsa scudetto che dal Milan, l’Inter dal post derby le ha vinte tutte tranne una, un andamento davvero perfetto. Ieri partita complessa a Lecce, due palle inattive. Dal derby, l’Inter 13 vittorie e 1 pareggio, è incredibile.