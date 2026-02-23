FC Inter 1908
Marinozzi: “Inter nettamente più forte del Bodo! Un dato dei nerazzurri in Serie A è incredibile”

In studio a Fuoriclasse su DAZN, il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

In studio a Fuoriclasse su DAZN, il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu:

Dipende più dall’Inter la corsa scudetto che dal Milan, l’Inter dal post derby le ha vinte tutte tranne una, un andamento davvero perfetto. Ieri partita complessa a Lecce, due palle inattive. Dal derby, l’Inter 13 vittorie e 1 pareggio, è incredibile.

L’Inter deve stare attenta alle ripartenze del Bodo, sono molto forti in contropiede. L’Inter è nettamente più forte del Bodo, ma proprio nettamente".

