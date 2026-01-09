"Non ho certezze sulla favorita. Non so sbilanciarmi, neanche sulla domanda se è una partita scudetto anche perché riparte la Champions: l'Inter andrà avanti, il Napoli non lo so. In campo sono curioso di vedere cosa faranno i due allenatori. Inter e Napoli sono profondamente cambiate. Giocava Acerbi in difficoltà a difendere la profondità, ora c'è molto meno. Sono curioso di capire come il Napoli presserà, come gestirà l'Inter la pressione del Napoli, all'andata fondamentale De Bruyne. Tantissime incognite, importante ma non è decisiva, anche con l'Inter a +7. L'Inter crea tantissimo, ha un divario ampio con le altre del campionato. Ma se guardiamo alla percentuale di realizzazione è vicina al Milan. Nessuna squadra in Italia crea così tanto, è una questione di percezione".