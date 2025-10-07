Lui è diventato Dimarco con Inzaghi, ha trovato la Nazionale seriamente con Inzaghi. Poi ha corretto la cosa dicendo che non era un attacco: ma un esterno d'attacco come lui, che deve fare 10-12 km a partita, se viene cambiato al 60', ci sta.

Perdi condizione giocando tre partite a settimana. Secondo me gli è uscita male perché l'Inter ha giocato duemila partite, lui c'era sempre: è arrivato bollito alla finale, come tanti altri. Ma non perché mancava la condizione o perché non ha giocato 30' qualche partite. Poi si è corretto".