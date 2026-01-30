I due giornalisti Fabrizio Biasin e Andrea Marinozzi, durante L'ascia raddoppia, discutono del ruolo di Luis Henrique e della possibile partenza del brasiliano:

Biasin: "Ti aspettavi meglio o peggio Luis Henrique? Ti aspettavi meglio perché hai speso 25 mln. La crescita la intravedo, se c'è così tanta richiesta dalla Premier è perché la crescita la intravedono anche loro, però se riesco a fare plusvalenza importante la faccio, ma devo coprire bene l'uscita, devo farlo con delle pedine importanti e non so se si riesce a fare".