I due giornalisti Fabrizio Biasin e Andrea Marinozzi, durante L'ascia raddoppia, discutono del ruolo di Luis Henrique e della possibile partenza del brasiliano:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Luis Henrique è impressionante in una cosa”. Biasin: “Se molte in UK lo vogliono…”
ultimora
Marinozzi: “Luis Henrique è impressionante in una cosa”. Biasin: “Se molte in UK lo vogliono…”
I due giornalisti, durante L'ascia raddoppia, discutono del ruolo di Luis Henrique e della possibile partenza del brasiliano
Biasin: "Ti aspettavi meglio o peggio Luis Henrique? Ti aspettavi meglio perché hai speso 25 mln. La crescita la intravedo, se c'è così tanta richiesta dalla Premier è perché la crescita la intravedono anche loro, però se riesco a fare plusvalenza importante la faccio, ma devo coprire bene l'uscita, devo farlo con delle pedine importanti e non so se si riesce a fare".
Marinozzi: "Luis Henrique ha dei numeri atletici impressionanti. Superiore al Dumfries di quest'anno, non di quello dello scorso anno. Ha numeri atletici di alto livello, oltre che l'aspetto in costruzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA